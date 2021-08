Rieser sucht Helfer: Wiederaufbau im Ahrtal

Der Reimlinger Jörg Wörle will mit einem Bus voller Helferinnen und Helfer in das vom Hochwasser zerstörte Gebiet fahren. Denn gerade in den Weinbergen gibt es viel Arbeit, sagt er. Los geht es bereits um 3 Uhr morgens.

Die Notlage der Menschen im Ahrtal, im Hochwassergebiet, verschwindet langsam wieder aus der medialen Aufmerksamkeit, doch sie besteht fort – und bis dort wieder Ordnung hergestellt ist, wird es noch lange dauern. Menschen aus dem Ries können den Betroffenen dabei Hilfe leisten. Der Reimlinger Jörg Wörle organisiert derzeit einen Arbeits-Hilfseinsatz am kommenden Wochenende, an dem 50 freiwillige Helfer teilnehmen können. Am Samstag, 28. August, möchte er um 3 Uhr morgens im Ries mit einem Reisebus der Firma Bus und Taxi Graf losfahren, die Rückkehr ist am Sonntag gegen 22 Uhr geplant. Das Ziel ist Marienthal im Ahrtal ( Rheinland-Pfalz).

Wörle hat dort vor wenigen Wochen bereits Stroh und Heu hingefahren und mit einer Hebebühne Dächer repariert und Fassaden entfernt, da die Häuser bis auf den Rohbau rückgebaut werden. Ein Bereich, der bislang aber besonders vernachlässigt worden sei, sei das Aufräumen in der Natur, sagt Wörle. So wird es das Ziel dieser Hilfsaktion sein, in den Weinbergen und in der Landschaft den Hausrat einzusammeln, den die Flut aus den Häusern gespült und damit zu Müll gemacht hat.

Freiwillige können selbst entscheiden, welche Aufgabe sie übernehmen wollen

Ebenso liege dort viel Holz herum, berichtet Wörle, sowohl Scheitholz, das eingesammelt werden müsse, als auch entwurzelte Baumstämme, die es mit der Motorsäge aufzuarbeiten gelte. „Es werden sicher auch persönliche Dinge gefunden, von denen wir hoffentlich die Besitzer finden“, sagt Wörle, der zuletzt eine Handvoll demolierter Dias aufgelesen hat. „Es kann auch sein, dass jemand in den Häusern zum Helfen benötigt wird, aber unser Hauptziel ist die Natur.“ Bezüglich der Arbeitsorganisation können die Freiwilligen selbst mitentscheiden, welche Aufgabe sie übernehmen wollen. Zuerst müsse man sich vor Ort einen Überblick verschaffen und dann spontan Entscheidungen treffen.

Die Helfer sollten folgende Sachen mitnehmen: Arbeitskleidung, gutes Schuhwerk, Handschuhe, Regen- oder Sonnenschutz, eventuell eine kleine Hacke, Körbe zum Müllsammeln und eine Motorsäge mit Zubehör. Für die Übernachtung gebe es Feldbetten in Marienthal, die privat bereitgestellt würden, sagt Wörle. Ob die Unterbringung zentral oder in verschiedenen Unterkünften erfolge, sei derzeit noch unklar. Die Helfer müssten hierfür bloß einen Schlafsack und je nach Bedarf ein Kissen und eine Decke mitnehmen. Um die Verpflegung der Helfer kümmerten sich ebenso die Marienthaler.

Bei Bus und Taxi Graf anmelden

Jörg Wörle, der in Reimlingen ein Gewerbe betreibt, hat persönliche Bekannte in Marienthal. Bei den bisherigen Hilfsaktionen im Ahrtal unterstützten ihn ein Verwandter und ein ehemaliger Mitarbeiter. Zwar hat er auch davor schon Erfahrung beim Helfen in Hochwassergebieten gesammelt, unter anderem in Passau 2013, aber einen Einsatz mit bis zu 50 Helfern zu organisieren, ist auch für ihn etwas Neues. Jeder, der anpacken könne und mindestens 16 Jahre alt sei, sei gefragt. Die Hilfsaktion könne emotional belastend werden, darauf müsse man gefasst sein. Freiwillige melden sich bei Bus und Taxi Graf an (Telefon 09082/ 9116330), die Kosten für den Bus übernimmt ein Sponsor. Eine Vorbesprechung findet am 24. August um 19 Uhr in Reimlingen, Gewerbering 1, statt. Für die Teilnahme am Einsatz gilt die 3G-Regel.