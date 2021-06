Rieser Musikkapellen proben wieder

Plus Wegen der Pandemie konnten die Musikkapellen im Ries lange nicht gemeinsam üben. Jetzt treffen sich die Musikanten wieder. Doch es gibt ein paar Hindernisse und Schwierigkeiten.

Wie alle Kulturschaffenden haben die Musikkapellen im Landkreis Donau-Ries eine lange Durststrecke hinter sich. Nur langsam und unter den obligatorischen Hygienebedingungen dürfen sie zu Proben zusammenkommen und das lange vermisste Vereinsleben wieder aufleben lassen. Stadtkapellmeister Oliver Körner aus Nördlingen berichtet, dass der Probenbetrieb seit etwa zwei Wochen wieder aufgenommen werden konnte.