Nördlingen

vor 51 Min.

Rieser soll Messer-Dieb mit Waffe bedroht haben

Plus Ein Rieser Ladenbesitzer soll einen Dieb mit einer Waffe bedroht haben, nachdem er diesen auf frischer Tat ertappt hatte. Jetzt muss er sich vor dem Amtsgericht verantworten.

Von Lisa Gilz

Ein Rieser Ladenbesitzer hat im Februar 2020 festgestellt, dass ihm etwas gestohlen wurde und stellte den Dieb zur Rede. Um diesen an der Flucht zu hindern, soll der Rieser ihm eine Pistole an den Kopf gehalten haben. So schilderte es der Dieb, der im März 2021 unter anderem dafür zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt wurde. Der Ladenbesitzer sollte eine Geldstrafe zahlen, ging aber dagegen vor. So ging es nun im Amtsgericht in Nördlingen um die Frage nach der Waffe: Wurde der Dieb unnötig bedroht oder beruhte die Tat des Riesers auf einem grundlegenden Recht?

