Nördlingen

vor 23 Min.

Rieser züchtet Cannabis im Keller

Ein Mann aus dem Ries hatte Cannabis in seinem Keller angebaut. In Nördlingen musste er sich vor dem Amtsgericht dafür verantworten.

Von Lisa Gilz

Im Oktober 2020 bekam die Polizei in Augsburg einen Tipp, dass ein Rieser in seinem Keller Cannabis anbauen würde. Der Tippgeber sprach nach Angaben der Polizei noch dazu von Ecstasy-Tabletten in einem Safe. Dem gingen die Beamten nach und fanden im Keller eine Anzuchtanlage für Cannabis-Pflanzen, zehn kleine Pflänzchen, Glaspfeifen und rund 200 Gramm Marihuana. Den Safe fand die Polizei, allerdings kein Ecstasy. All das wurde am Mittwoch vor dem Nördlinger Amtsgericht aus einem Bericht der Polizei ersichtlich, als sich der Rieser dort verantworten musste. Unter anderem sollte die Frage geklärt werden, ob er mit der größeren Menge an Marihuana gehandelt hat oder es vorhatte.

