Rollerfahrer fährt mit 1,86 Promille in Nördlingen

Bei einer Verkehrskontrolle wurde ein Rollerfahrer angehalten. Die Polizei stellte fest: Der Mann fuhr stark alkoholisiert.

Ein 29-Jähriger ist am Montagabend stark alkoholisiert mit dem Roller gefahren. Beamte der Polizei Nördlingen hielten ihn um 23.40 Uhr in der Ulmer Straße bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle an.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab laut Polizeiangaben einen Wert von 1,86 Promille. Die Weiterfahrt wurde sofort unterbunden, bei dem Mann wurde eine Blutentnahme angeordnet und den Führerschein musste er ebenfalls gleich abgeben. Nun erwartet den Mann eine Strafanzeige. (pm)