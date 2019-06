09:22 Uhr

Nördlingen: Rollerfahrer kommt mit Oberschenkelbruch ins Krankenhaus

Ein Rollerfahrer hat sich am Dienstagabend in Nördlingen verletzt. Mit einem Oberschenkelbruch und einer Schulterfraktur wurde der 32-Jährige ins Krankenhaus gebracht.

Ein Rollerfahrer hat sich am Dienstagabend in Nördlingen am Bäumlesgraben verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der 32-Jährige fuhr, entgegen der Verkehrsregeln, auf dem geschotterten Rad- und Gehweg in Richtung Würzburger Straße.

Als ihm ein Fußgänger und eine Radfahrerin entgegenkamen, bremste er seinen Roller so stark ab, dass ihm das Vorderrad wegrutschte und auf die rechte Seite fiel. Zu einem Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr kam es nicht, jedoch wurde der 32-Jährige unter seinem Roller eingeklemmt.

Mit Prellungen, Schürfwunden, einem Oberschenkelbruch und einer Schulterfraktur kam der Mann mit dem Rettungswagen ins Nördlinger Krankenhaus. Am Roller entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von rund 100 Euro. (pm)

Themen Folgen