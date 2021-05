Nördlingen

25.05.2021

Rollerfahrer stürzt in Nördlinger Kreisverkehr

Die Polizei nahm den Unfall eines Rollerfahrers in Nördlingen auf. (Symbol).

Ein Jugendlicher ist am Montag in Nördlingen gestürzt. Dabei entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

