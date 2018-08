vor 53 Min.

Nördlingen: Rollerfahrer stürzt nach Bremsmanöver

Der 73-Jährige übersah, dass der Autofahrer vor ihm abbiegen wollte. Er musste mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 73-jähriger Rollerfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der Nürnberger Straße in Nördlingen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 77-jährige Autofahrerin vor dem Rollerfahrer und bremste, um in eine Parkbucht zu fahren. Der 73-Jährige bemerkte dies zu spät und bremste so stark ab, dass er mit seinem Roller stürzte und gegen das Auto vor ihm rutschte. Der 73-Jährige musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Nördlingen eingeliefert werden. Bei dem Unfall entstand ein geringer Sachschagen. (pm)

