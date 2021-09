Rote Ampel überfahren: Unfall in Nördlingen

Ein 81-Jähriger hat in Nördlingen eine rote Ampel überfahren und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht.

Weil ein 81-jähriger Mann eine rote Lichtzeichenanlage missachtet hat, ist es am Sonntag in Nördlingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann gegen 13.40 Uhr mit seinem Auto auf der Augsburger Straße stadtauswärts, an der Kreuzung Kerschensteinerstraße missachtete er eine rote Ampel und fuhr in die Kreuzung ein. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten 72-jährigen Autofahrer, der aus der Kerschensteinerstraße kam. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von 11000 Euro. (pm)

