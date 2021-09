Nördlingen

Salongespräch: So war der "Stammtisch" mit Sina Trinkwalder und Jockl Kaiser

Plus Mit der Erfolgsautorin aus Augsburg starteten die Salongespräche auf Meyers Keller. Was der Sternekoch damit erreichen will.

Von Peter Urban

Schon vor knapp zwei Jahren war der erste Termin der sogenannten „Salongespräche“ auf Meyers Keller geplant. Die Pandemie hat Jockl Kaiser und seinem Team einen Strich durch die Rechnung gemacht, doch jetzt geht es los mit dem Format, mit dem der Nördlinger Sternekoch neue Maßstäbe in der Wirtshaus-Kultur setzen will. Denn nach seinem Verständnis ist nicht nur gutes Essen und Trinken das, was ein Gastronom seinen Gästen bieten soll, sondern auch das Gespräch und die Diskussion um die drängenden Themen, welche die Welt aktuell bewegen. In gewisser Weise möchte er die (fast) ausgestorbene Stammtischkultur auf ein neues Niveau heben. Wie verlief der Auftakt?

