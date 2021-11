Nördlingen

Sankt Georg Kirche: 45 Musiker für ein Halleluja

Es war ein Konzert aus Anlass des 25-jährigen Jubiläums des Kammerchors. Zwar waren die Musiker durch Heizstrahler in der Kirche etwas geschützt, dennoch war es in Sankt Georg sehr kalt. Dennoch begeisterten die Musizierenden die Menschen in der Kirche.

Plus Das Jubiläumskonzert der Kantorei Sankt Georg war eine Sternstunde. Trotz Eiseskälte in der Kirche begeistern die Musiker das Publikum.

Von Peter Urban

Das muss man sich erst einmal trauen: zu einem 25-jährigen Jubiläum, in diesen Zeiten, im Zusammenwirken mit Profis, ein solch komplexes Werk auf die Beine zu stellen. Freilich kann sich der Nördlinger Kirchenmusikdirektor Udo Knauer auf sich, sein Können und das seiner circa 45 Mitglieder starken Truppe verlassen. 1995 hat er den Kammerchor St. Georg gegründet und in monatlichen Intensivproben zahlreiche Konzertprojekte mit Schwerpunkt a-capella-Musik vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart erarbeitet. Auch Chor-Orchesterwerke wie Monteverdis Marienvesper, John Ruttens Requiem und Bachs h-Moll-Messe.

