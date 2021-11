Sankt Salvator: Als Soldaten die Einrichtung der Kirche zum Heizen verbrannten

Plus Eine Ausstellung erzählt von der Geschichte Sankt Salvators, die vor fast 600 Jahren begann. Wie es kam, dass die Kirche zeitweise evangelisch wurde.

Die katholische Pfarrgemeinde Sankt Salvator und die Stadt Nördlingen erinnern im Laufe des kommenden Jahres an das 600-jährige Bestehen der Pfarrkirche Sankt Salvator. Insbesondere mit dem Tag ihrer Weihe am 11. November 1422, mit dem eine ungewöhnlich wechselvolle Geschichte. über die Jahrhunderte begann. Aber wie sah diese aus?