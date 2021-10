Nördlingen

12:00 Uhr

Schlechtes Obstjahr führt zu massiven Ernteausfällen

Plus Jeder Apfel wird gebraucht, denn die Obsternte war in diesem Jahr schlecht. Von den Auswirkungen betroffen sind Mostereien, von den Ursachen die Baumbesitzer. Im Ries weiß man sich zu helfen.

Von Michael Eßmann

Ein süßlich-fruchtiger Geruch liegt in der Luft. Unwillkürlich denkt man an Apfelpunsch und den kommenden Winter, wenn man den Hof der Mosterei Binninger betritt. An der Obstwaage warten schon zwei Kunden, die ihre geernteten Äpfel und Birnen abliefern. Brigitte Hach aus Hochaltingen ist sehr zufrieden mit ihrer diesjährigen Ernte. Sie bringt vor allem Birnen. Aber auch einige Kübel mit Äpfeln stehen auf ihrem Wagen. Einen Großteil ihres Obstes habe sie bereits verarbeitet und nun kommt eben noch der Rest der Ernte in die Nördlinger Mosterei. Sichtlich erfreut wiegt Fabian Altmann die gebrachten Früchte und schreibt der Kundin den Gegenwert ihrer Lieferung auf ihrem Saftkonto gut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

