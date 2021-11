Schnelles Internet: In Nördlingen werden acht Kilometer Glasfaser verlegt

Plus Für Unternehmen ist eine Internetverbindung mit hoher Geschwindigkeit wichtig. In Nördlingen wird deshalb derzeit gebaut.

Zu Hause mag es nervig sein, wenn der Film ruckelt oder der Einkaufskorb im liebsten Onlineshop nicht lädt. Für Unternehmen aber kann eine langsame Internetverbindung über Erfolg oder Misserfolg entscheiden - gerade dann, wenn Konkurrenten mit besseren Bedingungen arbeiten. Umso aufmerksamer wird derzeit von manchem verfolgt, was sich in Nördlingen gerade tut.