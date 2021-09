Schreiner: Dieses Gesellenstück ist ein "Meisterwerk"

Plus In Nördlingen werden die Schreiner-Azubis der Kreis Donau-Ries und Dillingen freigesprochen. Dabei werden mehrere Designpreise vergeben.

Unter der Holzdecke der Alten Schranne hat die Freisprechungsfeier der Schreinerinnungen Donau-Ries und Dillingen stattgefunden. Ihr schloss sich die Preisverleihung des Wettbewerbs „Die Gute Form“ an, bei der herausragende Gesellenstücke gewürdigt wurden. Erwin Gufler, Obermeister der Schreiner-Innung Donau-Ries, freute sich, dass die Feier unter Einhaltung der Corona-Regeln stattfinden konnte.