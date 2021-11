Nördlingen

17:57 Uhr

Schulen: Wenn auch die Vertretung krank ist

Plus In den Schulen im Landkreis Donau-Ries findet weiterhin Präsenzunterricht statt. Mehrere Lehrkräfte sind krank, schwangere Lehrerinnen dürfen die Schulen nicht betreten. Das hat Folgen für den Unterricht.

Von Martina Bachmann

Dass im Herbst viele Menschen krank das Bett hüten müssen, war schon vor Corona so. Doch die Pandemie kommt in diesen Tagen oben drauf – und hat für die Schülerinnen und Schüler im Landkreis Donau-Ries besondere Folgen. Mehrere Lehrerinnen und Lehrer sind krank. Und die, die sie eigentlich ersetzen sollten – die sogenannte Mobile Reserve – sind schon im Einsatz. In der Hans-Schäufelin-Grundschule in Nördlingen wurden deshalb zuletzt zwei Klassen zusammengelegt, wie Schulamtsdirektor Michael Stocker informiert.

