Schwarzer Dampf über Nördlingen sorgt für Ärger

Plus Rund 250 Fans kommen ins Ries, um bei "Plandampf" historische Lokomotiven unter Dampf zu sehen. Eine Anwohnerin des Eisenbahnmuseums spricht von einer „Horrorwoche“. Über die Freude von Lokfans und das Leidwesen der Anwohner.

Es soll Nördlinger geben, die in der vergangenen Woche vermutet haben, dass es im Wemdinger Viertel brennt. Und das lag irgendwie auch nahe: Immer wieder waren Rauchschwaden über dem Stadtviertel zu sehen, teils waren die pechschwarz. Doch Verursacher dieser Schwaden war kein offenes Feuer – es waren die Dampfloks des Bayerischen Eisenbahnmuseums, die tagelang unterwegs waren. Zum Leidwesen der Anwohner – und zur Freude von Lokfans.