Schwerer Unfall zwischen Nördlingen und Nähermemmingen

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagvormittag zwischen Nördlingen und Nähermemmingen ereignet. Ersten Informationen der Polizei zufolge ist der Unfallverursacher leicht auf die Gegenfahrbahn geraten. Eine Person wurde so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Augsburg geflogen werden musste. Eine zweite wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Nördlingen gebracht. Weitere Informationen gibt es in Kürze hier. (RN)