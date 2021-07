Schwimmkurs gesucht: Im Ries gibt es lange Wartelisten

Plus Im Ries gibt es derzeit lange Wartelisten für Schwimmkurse. Erst kam Corona, jetzt fehlen Übungsleiter und Badezeiten. Die DLRG-Ortsgruppen aus Nördlingen und Mönchsdeggingen haben reagiert.

Im Januar 2020 hat Kerstin Merkl ihren Sohn Lukas zu einem Schwimmkurs angemeldet. Dann kam die Pandemie, an schwimmen war erst einmal nicht zu denken. Mittlerweile ist die Inzidenz konstant niedrig, viele Bäder sind auf – doch Lukas Merkl hat noch immer keinen Schwimmkurs besuchen können. Und damit ist er nicht alleine, zahlreiche Kinder warten derzeit im Ries auf einen Platz.