Sekundenschlaf am Steuer: Rieser steht vor Gericht

Plus Ein Fahranfänger hat am helllichten Tag einen Unfall auf der B2 bei Meitingen verursacht, weil er übermüdet war. Warum der junge Mann sehr viel Glück hatte.

Ein 19-Jähriger Rieser hat sich am Montag wegen Übermüdung im Straßenverkehr vor dem Nördlinger Amtsgericht verantworten müssen. Im Juli 2020 ist er mit einem Firmenwagen auf der B2 bei Meitingen in einer Linkskurve geradeaus gefahren und hat sich mehrmals überschlagen. Der Grund dafür war ein plötzlich eintretender Sekundenschlaf.