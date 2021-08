Servus Hadde: Unvergessene Momente mit Gerd Müller

Plus Die Redaktion der Rieser Nachrichten erinnert sich an viele persönliche Begegnungen mit Gerd Müller. Ein Abschiedsbrief.

Nicht ganz eine Woche ist es her, dass die Nachricht vom Tod Gerd Müllers die Fußballwelt erschüttert hat. Zwar war spätestens seit einem Interview von Ehefrau Uschi mit der Bild-Zeitung kurz vor Müllers 75. Geburtstag im Herbst 2020 („der Gerd schläft seinem Ende entgegen“) klar, wie fortgeschritten Gerd Müllers Alzheimer-Erkrankung bereits war. Trotzdem hoffte die große Fangemeinde bis zum bitteren Ende noch auf ein paar Jahre ihres Idols in einem Pflegeheim im Südwesten von München. Auch und vor allem in Nördlingen, Müllers Geburtsstadt.

