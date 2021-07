So bitterböse wird bei den Wellküren in Nördlingen ausgeteilt

Plus Andreas Rebers und die Wellküren teilen bei der „Bergpredigt“ im Nördlinger Klösterle kräftig aus: messerscharf, sarkastisch und bisweilen bitterböse. Auch Markus Söder wird bedacht.

„Ich bin Reverend Rebers, der Höllenhund Gottes!“ Mit diesen – um in der Logik des Bildes zu bleiben – hingebellten Worten und im strengen Pastorenanzug startet Andreas Rebers in sein Programm „Bergpredigt“ und gibt damit schon die Richtung des Abends vor: Eine scharfe satirische Abrechnung, bei der kaum jemand verschont bleibt. Einen Kontrapunkt dazu setzen die Wellküren mit harmonischer „Stub’nmusi“ und witzig-kritischen Texten. Worum es darin geht?