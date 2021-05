Nördlingen

18:00 Uhr

So läuft eine Impfung beim Nördlinger Hausarzt ab

Ein kleiner Piks, der nach Überzeugung der überwältigenden Mehrheit von Wissenschaftlern und Medizinern der Corona-Pandemie den Schrecken nimmt: Dr. Georg Frank diese Woche bei der Impfsprechstunde in seiner Praxis.

Plus Im Landkreis sind bereits 10.000 Impfungen bei den niedergelassenen Ärzten verabreicht worden. Ein Nördlinger Hausarzt schildert den Ablauf so einer Impfung.

Von Robert Milde

Die Bandbreite der Patienten ist groß an diesem Nachmittag in der Praxis für Allgemeinmedizin von Dr. Georg Frank und Dr. Vinzenz Bundschuh. Sie reicht von der 53-jährigen Verkäuferin bis zum 79-jährigen Rentner, vom quickfidelen Siebziger bis zur Seniorin mit erheblichen Vorerkrankungen. Sie alle verbindet eines: Sie sind „auf Spritztour“, wie es eine der Patientinnen scherzhaft ausdrückt. Präziser formuliert muss es heißen: Sie erhalten ihre erste Impfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2. Aber wie läuft so etwas ab?

Themen folgen