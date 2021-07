Nördlingen

vor 32 Min.

So war der Abschied der Nördlinger Stadtschreiberin

Die Nördlinger Stadtschreiberin Stephanie Quitterer ist in Nördlingen von Oberbürgermeister David Wittner verabschiedet worden.

Plus Stephanie Quitterer beendet ihre Tätigkeit in Nördlingen und wird gebührend verabschiedet. Was für sie ganz besonders war.

Von Toni Kutscherauer

„Das muss ich machen, ich muss da hin!“ Mit diesem unbedingten Vorsatz hatte sich Stephanie Quitterer nach eigenen Worten auf die ausgeschriebene Stelle der Nördlinger Stadtschreiberin beworben – und gegenüber mehreren Kandidaten den Vorzug erhalten. Nun, nach drei Monaten erfolgreichen Wirkens in der Riesmetropole, kann resümiert werden, dass die Entscheidung zugunsten der gebürtigen Niederbayerin wohl für beide Seiten ein außerordentlicher Glücksfall war. Mit entsprechend viel Lob wurde Stephanie Quitterer im Rahmen eines Festaktes in der Alten Bastei verabschiedet. Wie verlief der Abschied?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen