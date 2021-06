Nördlingen

17:30 Uhr

So werden die Freibad-Gäste in Nördlingen gezählt

Seit 2020 ist im Freibad auf der Marienhöhe die Schwimmrichtung klar geregelt. Weil dieses Jahr das Nichtschwimmer- und Rutschenbecken noch gesperrt ist, ist das 50-Meter-Becken außerdem in drei Zonen unterteilt: Neben einem normalen Bereich gibt es zwei Bahnen zum Planschen und zwei für die Sportschwimmer.

Plus Wer Pech hat, der muss im Nördlinger Freibad länger warten, als ihm lieb ist, um eine Abkühlung zu bekommen. Schuld daran ist die Corona-Ampel. Wie funktioniert die eigentlich? Und wann ist das Nichtschwimmer-Becken wieder offen?

Von Verena Mörzl

Maximal 500 Badegäste dürfen in das Nördlinger Freibad auf der Marienhöhe derzeit dem eingeschränkten Badevergnügen nachgehen. Wer früh kommt, der hat gute Chancen auf eine Abkühlung. Wer Pech hat, der steht allerdings erst einmal in der Schlange an der Kasse und muss dann schlimmstenfalls feststellen, dass die maximale Auslastung erreicht ist. Die Folge: Noch länger warten. Bei den derzeitigen Temperaturen eher kein Vergnügen. Deshalb eine Nachfrage bei der Stadt: Gibt es Möglichkeiten, beispielsweise für Dauerkarten-Besitzer, die Schlange zu umgehen? Und wie wird die Besucherzahl eigentlich gemessen?

