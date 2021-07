Nördlingen

17:49 Uhr

So wird das neue Hallenbad in Nördlingen aussehen

Schon seit Jahren wird in Nördlingen über ein neues Hallenbad diskutiert.

Plus Der Nördlinger Stadtrat beschäftigt sich in seiner Sitzung am Donnerstagabend mit dem neuen Hallenbad. Nun steht fest, wer das Bad baut.

Der Wettbewerb war groß, einen Sieger gab es, doch fest stand es noch nicht: Wer baut das neue Nördlinger Hallenbad und wie sieht es aus? Diese Entscheidung ist jetzt gefallen.

