Sprachen, kochen, nähen lernen: Das ist das neue Herbstprogramm der Rieser VHS

Die Rieser Volkshochschule stellt ihr neues Programm für den Herbst vor. Zu den neuen Kursen zählen unter anderem Interviewtraining und zeitökonomisches Kochen.

Die Rieser Volkshochschule Nördlingen hat ihr Programm für das Herbstsemester 2021 vorgelegt. Das Heft erscheint erstmals im DIN A4-Format und neuem Layout. Die VHS-Kunden finden in allen Fachbereichen neben den bewährten auch viele neue Angebote. Insgesamt sind 285 Veranstaltungen und Kurse geplant. Die Bandbreite der Neuerungen reicht dabei vom „Interviewtraining“ über „Häkeln“ bis hin zu „Zeitökonomisch kochen“, teilt die Volkshochschule mit.

Ansonsten findet der VHS-Interessierte beim Schmökern im neuen Programmheft eine Fülle an Fortbildungsmöglichkeiten, von Vorträgen über allgemeinbildende Kurse zur Berufsfortbildung bis hin zu den Bereichen Gymnastik, Sport, Gesundheit, Pädagogik, Kochen und natürlich den großen, umfassenden Sprachbereich. Die VHS-Verantwortlichen sehen ihre Aufgabe in der ganzheitlichen Fortbildung für Körper, Geist und Seele, also vom klassischen Wissen bis hin zur Entspannung, Kreativität und Selbsterfahrung. 24 Kurse widmen sich dem allgemeinbildenden Bereich.

VHS-Kurse 2021 in Nördlingen

Das „Studium Generale“ geht ins 21. Semester und bietet wieder Vermittlung von Allgemeinwissen auf hohem Niveau in mehreren Fachbereichen. Das Angebot reicht von „Wie Musen inspirierten“ bis zu „Albrecht Dürer: Der Meister aus Nürnberg“. Auch den Rieser Bräuchen wird bei der Veranstaltung „Wann ist ein Brauch ein Brauch? Nussmärtel, Maskerle gehen oder Maibaumstecken – unsere Rieser Bräuche als gelebte Kultur“ nachgegangen.

Einen wichtigen Schwerpunkt der VHS-Arbeit stellen die berufsfortbildenden Kurse dar. 16 Angebote unterbreitet die VHS den Fortbildungswilligen hier hauptsächlich im EDV-Bereich. In den Schulstätten im VHS-Studio Judengasse 3 wird die Bandbreite moderner EDV-Aus- und Fortbildung von qualifizierten Dozenten angeboten.

Wer sich gerne kreativ verwirklicht, kann aus 48 Angeboten der Bereiche Basteln, Malen, Zeichnen, Töpfern, Kalligrafie, Nähen und Handarbeiten auswählen. Die Bandbreite umfasst auch Kurse zum Thema „Upcycling Ihrer alten Lieblingsjeans“ und „Anhänger aus Porzellan fertigen“. 90 Programmangebote machen für die Gesundheitsbewussten die Auswahl in den Bereichen Gesundheit, Gymnastik und Sport die Auswahl schwer. Von Pilates, Hatha-Yoga, Gesundheitsgymnastik, Zumba, Krafttraining reicht die Bandbreite bis zur Wohlfühl-Massage, Karate und noch vielem mehr. Wer es kulinarisch mag, findet eine große Auswahl in 21 Kochkursen. Die Junge VHS bietet in diesem Herbst außerdem 14 Angebote an.

Wer Volkshochschule sagt, erwartet auch Sprachkurse: Kurse in Englisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch und Deutsch als Fremdsprache stehen ebenfalls auf dem VHS-Stundenplan.

Ihrem Namen „Rieser Volkshochschule“ wird die Institution dadurch gerecht, in dem sie auch Programmangebote in den Geschäftsstellen Amerdingen, Deiningen, Mönchsdeggingen, Reimlingen und Wallerstein präsentiert.

Oberbürgermeister David Wittner freut sich, „dass die VHS auch im Herbstsemester 2021 wieder ein so vielfältiges Programm auf die Beine gestellt hat“. VHS-Leiter Peter Schiele und die Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle Simone Heinze, Heidi Hertle und Bianca Hahn danken allen Dozenten und Referenten für ihre Beiträge im Herbstprogramm 2021 und freuen sich auf viele Anmeldungen. Die Verantwortlichen weisen darauf hin, dass für alle Kurse die jeweils gültigen Hygiene- und Abstandskonzepte zu beachten sind. (pm)

werden ab sofort bei der VHS-Geschäftsstelle im Rathaus unter Telefon 09081/84182 oder 09081/84183, per Fax unter 09081/ 84343 und natürlich auch per E-Mail an vhs@noerdlingen.de entgegengenommen. Selbstverständlich können Buchungen auch über die Internetseite www.vhs.noerdlingen.de vorgenommen werden.