vor 20 Min.

Nördlingen: Sprinter übersehen, 8500 Euro Schaden

Bei dem Verkehrsunfall in der Gewerbestraße in Nördlingen entstand ein Sachschaden von rund 8500 Euro.

Ein 37-Jähriger hat an einer Kreuzung einen Sprinter übersehen und prallte mit diesem zusammen. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

Bei einem Verkehrsunfall in der Gewerbestraße in Nördlingen sind zwei Fahrzeuge beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei übersah ein 37-jähriger Autofahrer einen Sprinter an einer Kreuzung und prallte mit diesem zusammen. Bei dem Unfall am Mittwochnachmittag wurde zwar niemand verletzt, es entstand aber ein hoher Sachschaden von rund 8500 Euro. (pm)

