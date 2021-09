Nördlingen

09.09.2021

Stadt Nördlingen gibt den Ring frei für Pfandflaschenhalterung

Plus Aktive der Jungen Union montieren Pfandhalterungen an Mülleimer in Nördlingen. Von der Stadt bekamen die „Pfandringe“ die Freigabe für fünf Orte.

Von Lisa Gilz

Hartnäckig zu bleiben wird ab und an belohnt. Das war zumindest im Fall der Jungen Union Nördlingen und ihrer Pfandringe so. Im Juli hatte eine Gruppe JUler bei einer Nacht- und Nebelaktion fünf bayrischbaue Pfandflaschenhalterungen neben oder über Mülleimern in der Stadt montiert. Weil für die Konstruktion allerdings keine Erlaubnis vorlag und die Halterung vorerst als potenziell gefährlich eingestuft wurde, montierten Mitarbeiter des Bauhofs die Pfandringe wieder ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen