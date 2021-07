Stadt bringt Markierungen für Radverkehr an

In Nördlingen sind neue Straßenmarkierungen für Radfahrer zu sehen. Sie sollen zu einem besseren Miteinander führen.

Die Stadt Nördlingen hat laut einer Pressemitteilung in den vergangenen Jahren in Zusammenarbeit mit einem Fachbüro ein umfangreiches Radverkehrskonzept erstellt. Dieses beinhaltet zahlreiche Maßnahmen für einen sichereren Radverkehr, die nach und nach umgesetzt werden.

Dieser Tage seien in der Hallgasse in der Altstadt, der Raiffeisenstraße und der Romantischen Straße in Baldingen Fahrbahnmarkierungen für Radfahrer (sog. „Sharrows“) angebracht worden. Diese Form der Radverkehrsführung soll die Autofahrer auf die Fahrradfahrer aufmerksam machen und ein besseres Miteinander zwischen Auto- und Radverkehr ermöglichen. (pm)

