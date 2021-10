Nördlingen

06:30 Uhr

Stadt nimmt mehr Geld ein, als geplant

Plus Der Kämmerer informiert, dass die Gewerbesteuer-Einnahmen in Nördlingen deutlich höher ausfallen. Das hat weitere positive Auswirkungen auf den Geldbeutel der Stadt.

Von Bernd Schied

Zum Ablauf des diesjährigen städtischen Haushalts hat Kämmerer Bernhard Kugler in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses einen Zwischenbericht abgegeben. Der fiel recht positiv aus, weil Kugler auf Mehreinnahmen in Höhe von drei Millionen Euro im Verwaltungshaushalt setzen kann, die aus deutlich höheren Einnahmen aus der Gewerbesteuer resultieren. Am Ende des Jahres rechnet der Kämmerer mit einer Zuführungsrate an den Verwaltungshaushalt von acht Millionen Euro, die für Investitionen zur Verfügung stehen. Ursprünglich ist die Kämmerei von 1,5 Millionen Euro ausgegangen.

