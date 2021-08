Stadt plant öffentliche Gedenkfeier für Gerd Müller

Die Trauerstunde für Fußballlegende Gerd Müller findet am kommenden Freitag, 20. August, um 18 Uhr im Stadtsaal Klösterle statt. Nächste Woche liegt im Foyer des Rathauses außerdem ein Kondolenzbuch auf.

Die Stadt Nördlingen veranstaltet im Gedenken an die Fußballlegende Gerd Müller am Freitag, 20. August, um 18 Uhr im Stadtsaal Klösterle eine Gedenkfeier. „Wir trauern um einen großen Sohn unserer Stadt, der bei seinen Auftritten im In- und Ausland stets auch Botschafter seiner Heimatstadt Nördlingen war“, so der Oberbürgermeister.

Gedenkfeier der Stadt Nördlingen für Gerd Müller

Neben geladenen Gästen sind auch interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger eingeladen, an der Trauerstunde im Klösterle teilzunehmen. Ein Kondolenzbuch liegt auf, teilt die Stadt Nördlingen mit. Die geltenden Abstands- und Hygienevorschriften sind einzuhalten. Deswegen steht im Stadtsaal auch nur eine begrenzte Anzahl von Sitzplätzen zur Verfügung.

Als Zeichen der Trauer hat der Oberbürgermeister am Tag der Gedenkfeier für das Rathaus Trauerbeflaggung angeordnet. In der 34. Kalenderwoche haben Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nicht an der Feierstunde teilnehmen können, Gelegenheit, sich im Foyer des Rathauses in das Kondolenzbuch während der Öffnungszeiten der Stadtverwaltung einzutragen. (pm)

