Nördlingen

16:05 Uhr

Stadtbaumeister Sigel verlässt im Sommer Nördlingen

Plus Er ist in Esslingen zum Baubürgermeister gewählt worden. Was er über seine Zeit in Nördlingen denkt.

Von Bernd Schied

Die Nördlinger Stadtverwaltung muss sich einen neuen Leiter ihrer Bauabteilung suchen. Stadtbaumeister Hans-Georg Sigel wird im Sommer das Ries verlassen und zur Stadt Esslingen wechseln, wo ihn der dortige Gemeinderat zum Baubürgermeister und damit zum Leiter des Baudezernats der 94.000-Einwohner-Kommune vor den Toren Stuttgarts gewählt hat. Sigel setzte sich gegen weitere acht Kandidaten durch. Vorgeschlagen wurde er von den Freien Wählern.

