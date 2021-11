Stadtbibliothek in Nördlingen bietet Abholservice an

Wer die Nördlinger Stadtbibliothek besuchen möchte, muss geimpft und genesen sein. Für Ungeimpfte gibt es jetzt einen Abholservice.

In der Nördlinger Stadtbibliothek gilt 2G - man muss also geimpft oder genesen sein, wenn man die Bücherei besuchen möchte. Alle Kunden, die das nicht sind, können jetzt einen Abolservice in Anspruch nehmen.

Im Online-Katalog auswählen und per Mail oder Telefon bestellen

Sie haben laut einer Pressemitteilung der Bibliothek ab sofort wieder die Möglichkeit, Medien zu bestellen und abzuholen. Über http://noerdlingen.buchabfrage.de kann man von zuhause aus im Online-Katalog nach Medien recherchieren. Die kann man dann per Mail an stadtbibliothek@noerdlingen.de oder per Telefon unter 09081/84300 bestellen. Für die Bestellung bitte die Bibliotheks-Ausweisnummer angegeben. Am darauffolgenden Tag können die Medien dann zu den Öffnungszeiten abgeholt werden.

Die 2G-Regel gilt, seitdem die neue 15. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in Kraft ist. Ein Nachweis muss an der Ausleihtheke vorgezeigt werden. Nur Kinder unter 12 Jahren (+3Monate) sind von der 2G-Regel ausgenommen. Es gilt FFP2-Maskenpflicht. (AZ)