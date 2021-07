Stadtradeln: Rauf aufs Rad, Kilometer sammeln

Am Wochenende soll das Wetter besser werden. 600 Radler treten schon für Nördlingen in die Pedale. Wie man sich noch beteiligen kann.

Mehr als 600 aktiv Radelnde haben sich in Nördlingen seit Sonntag, 4. Juli, an der bundesweiten Kampagne „Stadtradeln“ beteiligt. 620 Radelnde in 60 Teams und 13 Stadträte sind gemeldet und tragen ihre gefahrenen Kilometer ein. Die Stadt Nördlingen ruft die Bürger in einer Pressemitteilung zur aktiven Teilnahme auf. Dabei gilt es, die im vergangenen Jahr erzielte Gesamtsumme der gefahrenen Kilometer zu erreichen oder gar zu übertreffen.

Aktion endet am 24. Juli

Die Aktion endet am Samstag, 24. Juli. Bis dahin müssen alle Kilometer entweder bei der Stadt Nördlingen, Telefon 09081/84186, oder per Mail an scherer@nördlingen.de gemeldet werden. Gerne können die Radelnden ihre gefahrenen Kilometer auch selbst auf der Homepage der Stadt Nördlingen unter Stadtradeln.de eintragen. (pm)