Nördlingen: Stadträte beraten über Mess’-Festwirt

Im Bauausschuss des Nördlinger Stadtrates wurde am Dienstagabend über den Festwirt der Nördlinger Mess‘ 2020 diskutiert.

Im Bauausschuss wurde gestern über die drei bisher eingegangenen Bewerbungen diskutiert.

Von Martina Bachmann

Wer wird Mess’-Festwirt 2020? Diese Frage ist in der nicht-öffentlichen Sitzung des Bauausschusses am Dienstagabend nicht beantwortet worden. Wie unsere Zeitung aus gut unterrichteten Quellen erfuhr, wurden die Räte lediglich über die drei bisher eingegangen Bewerbungen informiert. Wie berichtet, handelt es sich bei den Absendern um den bisherigen Festwirt Papert, um die Familie Schöniger mit ihrem Unternehmen „Festhalle Bayernland“ sowie um die Familie Mörz und ihre Firma „Festzeltbetriebs GmbH“ aus Amberg. Zwar habe man im Gremium diskutiert, heißt es – doch eine Tendenz sei nicht erkennbar gewesen. Zumal gemunkelt wird, dass noch eine weitere Bewerbung in den kommenden Tagen dazu kommen könnte.

Landgraf: Beschluss zum Festwirt der Nördlinger Mess‘ wurde nicht gefasst

Vonseiten der Stadtverwaltung gab es am Mittwoch keine weitergehenden Informationen. Der Chef des Ordnungsamtes, Jürgen Landgraf, verwies darauf, dass die Sitzung am Dienstagabend nicht-öffentlich gewesen sei. Öffentlich gemacht werden müssten nur Ergebnisse solcher Beratungen, einen Beschluss habe der Bauausschuss aber nicht gefasst, so Landgraf.

Eine Entscheidung soll der Stadtrat im November treffen, wie Oberbürgermeister Hermann Faul im Gespräch mit unserer Zeitung angekündigt hat. Im kommenden Monat ist bislang lediglich eine sogenannte Vollsitzung geplant, an der alle Stadträte und Ortssprecher teilnehmen. Laut Online-Sitzungskalender soll sie am Donnerstag, 7. November, um 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses stattfinden. Mit dem Mess’-Festwirt waren bislang nur Ein-Jahres-Verträge abgeschlossen worden.

