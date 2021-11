Stadtrat diskutiert: Braucht Nördlingen einen Klimaschutzmanager?

Plus Die Stadt Nördlingen denkt über einen Klimaschutzmanager nach. Wie die Fraktionen dazu stehen.

Braucht Nördlingen einen Klimaschutzmanager mit den entsprechenden Kompetenzen oder können die klimapolitischen Herausforderungen der künftigen Jahre mit den bestehenden personellen Ressourcen bewältigt werden? Diese Frage diskutierte der Bauausschuss des Stadtrats.