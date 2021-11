Nördlingen

Stadtrat erhöht Gebühren: Was alles in Nördlingen teurer wird

Wer auf der Nördlinger Minigolfanlage spielen will, muss ab Januar mehr Eintritt bezahlen.

Plus Gleich mehrere Gebührenerhöhungen standen im Nördlinger Stadtrat an. Was der Eintritt für die Minigolfanlage, für den Daniel und für den Eisplatz künftig kostet.

Von Martina Bachmann

Gerade in diesen aufgeregten Zeiten lohnt es sich besonders, einmal die Perspektive zu wechseln. Das kann man auf dem Nördlinger Wahrzeichen, dem Kirchturm Daniel, hervorragend tun. Der ist 90 Meter hoch und oben, auf der Aussichtsplattform, sieht die Welt ganz anders aus - kleiner und überschaubarer. Sparfüchse sollten den Dezember noch nutzen, um die 365 Stufen zu erklimmen, ab Januar erhöhen sich nämlich die Eintrittspreise. Und zwar nicht nur für den Daniel.

