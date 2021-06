Nördlingen

12:33 Uhr

Starkregen in Nördlingen: Feuerwehr fährt 35 Einsätze

In der Drehergasse ist am Montagabend eine Tiefgarage vollgelaufen, rund 20 Zentimeter hoch stand das Wasser zwischenzeitlich, wie ein Feuerwehrmann sagt.

Plus Beim Unwetter am Montagabend laufen viele Garagen und Keller in Nördlingen voll. Die Feuerwehr muss nachalarmieren. Auch der Reitstall Petra ist betroffen.

Gegen 20 Uhr steht am Montagabend noch immer das Wasser in der Tiefgarage der Drehergasse 6 mehrere Zentimeter hoch. Eineinhalb Stunden vorher waren es noch 20 Zentimeter gewesen, wie einer der Feuerwehrmänner erzählt. Es sei eine der Tiefgaragen in Nördlingen gewesen, die bei dem starken Unwetter als erstes vollgelaufen ist. Auch im Aufzugschacht steht das Wasser und wird herausgepumpt. Der Eigentümer des Hauses, Hans-Ludwig Heldt ist auch vor Ort. Er schildert, dass er den Kanaldeckel geöffnet hatte, damit das Wasser schneller abfließen kann. „Dann hat es das Wasser von draußen wieder reingedrückt.“

Themen folgen