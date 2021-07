Steine treffen Auto: Polizei sucht Zeugen

Ein junger Mann überholt einen Mercedes. Dadurch wirbelt er Steine auf, die das Auto treffen. Um den Schaden kümmert er sich nicht.

Ein junger Mann, etwa 20 Jahre alt, ist am Sonntag gegen 13 Uhr mit seinem weißen Audi auf der Schwallmühlstraße in Richtung Stadtmitte gefahren. Auf Höhe des Tierheims überholte er laut Polizeibericht mit überhöhter Geschwindigkeit einen silbernen Mercedes und wirbelte dabei mehrere Steine auf, die das Auto trafen. Dadurch entstand an dem Mercedes ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Dessen Fahrer konnte den jungen Mann an einer Ampel auf den Vorfall ansprechen, allerdings flüchtete der dann einfach, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Fahrer konnte polizeilich ermittelt werden. Die Polizei Nördlingen bittet aber trotzdem um Zeugenhinweise, um den genauen Sachverhalt zu klären und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (pm)