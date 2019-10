15:08 Uhr

Nördlingen: Stellt die FDP einen OB-Kandidaten?

Die Liberalen kündigten an, mit einer eigenen Liste für den Nördlinger Stadtrat anzutreten

Von Bernd Schied

Die FDP im Landkreis Donau-Ries will sowohl zur Nördlinger Stadtratswahl als auch zur Kreistagswahl mit eigenen Listen antreten. Ob die Liberalen einen Oberbürgermeister-Kandidaten in Nördlingen stellen werden, sei noch offen, betonte der FDP-Kreisvorsitzende Dr. Mark Tanner bei einem „Liberalen Weißwurstfrühstück“ im Restaurant Kleibl’s am Daniel gegenüber unserer Zeitung. „Wir wollen liberale Akzente setzen und mithelfen, den Donau-Ries-Kreis zukunftsfähig und lebenswert zu gestalten“, so Tanner.

Hauptthema des Treffens war ein Vortrag des schwäbischen FDP-Bezirksvorsitzenden Stephan Thomae zur Migrations- und Sicherheitspolitik. Rund 30 Besucher waren gekommen, um dem Bundestagsabgeordneten aus Kempten zuzuhören. Für FDP-Verhältnisse im Kris eine relativ große Resonanz, konstatierte Tanner sichtlich erfreut.

Stephan Thomae für Einrichtungen in Afrika

Thomae plädierte für die Schaffung von Einrichtungen auf dem afrikanischen Kontinent, in denen bereits Asylanträge gestellt und auch entschieden werden könnten. Europa müsse diese Forderung in Zusammenarbeit mit dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen nachdrücklich unterstützen. Das Problem dabei sei, dass dazu entsprechende Abkommen mit den jeweiligen Staaten vereinbart werden müssten. „Dazu ist derzeit leider kein Staat in Afrika bereit“, betonte der Abgeordnete.

Der Liberale sprach sich zudem für eine europäische Lösung bei der Seenotrettung aus. Die derzeit noch privat organisierten Aktionen im Mittelmeer müssten zu einer staatlichen Aufgabe werden. Zudem brauche es für die aus Seenot geretteten Menschen fest vereinbarte Kontingente zur Verteilung innerhalb der EU. Große Bedeutung messe die FDP darüber hinaus einer leistungsfähigen Grenzschutzagentur Frontex, sagte Thomae weiter. Nur so könne ein effektiver Schutz der EU-Außengrenzen und eine Kontrolle, wer in die Europäische Union einreise, gewährleistet werden.

Zur Inneren Sicherheit in Deutschland verwies der Liberale auf die derzeitige starke Zersplitterung der Sicherheitsbehörden, was sich bei der Verbrechensbekämpfung nicht immer als effektiv erwiesen habe. Für dringend erforderlich hält Thomae eine personelle Aufstockung von Polizei und Nachrichtendiensten.

