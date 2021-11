Sterbebegleitung: Dekan Wolfermann bemängelt Hospiz-Situation in Bayern

Plus Im Landkreis Donau-Ries gibt es bislang kein Hospiz für Sterbende. Die katholische und die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde in Nördlingen wollen das ändern.

Der oft trübe November und seine Gedenktage erinnern einen wieder daran, dass das Leben endlich ist. Auch das eigene. Doch wie sollen die letzten Stunden aussehen? Im Kreise der Liebsten wollen viele Menschen aus diesem Leben gehen – doch manchen ist das nicht möglich, etwa, weil sie keine Familie mehr haben. Im Landkreis gibt es bislang kein Hospiz, in dem Sterbende begleitet werden. Die evangelisch-lutherische und die katholische Kirchengemeinde in Nördlingen wollen das ändern.