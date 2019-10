12:10 Uhr

Nördlingen: Straße in der Innenstadt gesperrt

Verkehr wird über den Weinmarkt und den Rübenmarkt umgeleitet.

In der Inneren Baldinger Straße wird das Gerüst bei der Hausnummer 10 am kommenden Dienstag, 8. Oktober komplett abgebaut. Deshalb müsse der Fahrzeugverkehr durch die Innere Baldinger Straße komplett gesperrt werden, teilt die Stadt Nördlingen mit. Der Verkehr wird umgeleitet über Herrengasse, Weinmarkt, Neubaugasse, Brettermarkt, Schäfflesmarkt und Rübenmarkt in Richtung Marktplatz.

Die elektrisch versenkbaren Poller am Rübenmarkt werden eingefahren. In der Baldinger Straße werden an der Einfahrt Vordere Gerbergasse bereits Schilder auf die Sperrung in der Baldinger Straße mit dem Hinweis „Zufahrt Marktplatz gesperrt“ hinweisen. Sobald das Gerüst vollständig abgebaut ist, wird der Verkehr noch am selben Tag wieder durch die Innere Baldinger Straße freigegeben. (pm)

