Nördlingen

vor 31 Min.

Streetfood-Festival gastiert am Wochenende auf der Kaiserwiese

Burger gehören zu der Auswahl an Gerichten, die am Wochenende beim Streetfood-Festival genossen werden können.

Plus Am Wochenende findet in Nördlingen wieder ein Streetfood-Festival statt. Was die Gäste erwartet.

Von Nico Lutz

Egal ob Büffelburger, Chili-Cheese-Steaks oder Schneeeis. Wer am Wochenende beim Streetfood-Festival „Schlemmerfest“ auf der Kaiserwiese in Nördlingen aufkreuzt, hat die kulinarische Qual der Wahl. Bei bis zu 20 Ständen könnten die Besucher von Freitag bis Sonntag exotische Gerichte aus der ganzen Welt verschlingen, wie Veranstalter Eric Simanowski von Xclusive Events berichtet.

