Streit um Corona-Regeln in Nördlingens Gastro-Szene

Plus Die Valentino-Bar darf ihre Gäste nicht mehr außen bewirten. Das sagt der Besitzer zu den Vorgaben der Stadt Nördlingen.

Die gelockerten Corona-Bestimmungen und die angenehmen Temperaturen der vergangenen Tage haben es auch den Gastronomen in der Nördlinger Altstadt ermöglicht, ihre Gäste im Freien zu bewirten. Allerdings hat die Stadtverwaltung ein waches Auge darauf, ob die entsprechenden Auflagen des Landratsamtes eingehalten werden. Wer dagegen verstößt und erwischt wird, muss mit Konsequenzen rechnen.