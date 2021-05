Nördlingen

vor 39 Min.

Streit um Naturwald bei Nördlingen

Die SPD-Fraktion will im Stiftungswald 100 Hektar Naturwald schaffen.

Plus 100 Hektar des Stiftungswaldes sollen nicht mehr bewirtschaftet werden, das fordert die SPD. Ein Naturwald könnte Spaziergänger einschränken.

Von Martina Bachmann

Warmes Sonnenlicht, das durch das dunkelgrüne Blätterdach scheint, leises Vogelzwitschern, der feine Geruch von Erde: So friedlich könnte es in einem Naturwald sein. Alles andere als friedlich war dagegen die Diskussion über genau solch einen Wald, die am Montagabend im Nördlinger Stadtsaal Klösterle geführt wurde. SPD-Stadträtin Dr. Susanne Gabler fühlte sich sogar persönlich gekränkt.

Themen folgen