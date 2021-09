Nördlingen

Streit um die Gesundheit von Katzen: Wer entscheidet über Leben und Tod?

Plus Eine Frau übernimmt von den Samtpfoten zwei Katzen und erhebt danach Vorwürfe: Man habe sie bezüglich des Gesundheitszustands im Unklaren gelassen.

Von Matthias Link

Sie hatte sich das anders vorgestellt. Im Dezember 2020 hat Dr. Christine Goepfert zwei Katzen vom Nördlinger Verein Samtpfoten Katzenhilfe Ries übernommen: Anna und Pauline. Der Gesundheitszustand einer der beiden Katzen, Anna, sei ihr aber nicht klar gewesen. Für beide Katzen hat Dr. Goepfert, selbst Fachärztin für Neurologie und Anästhesiologie von Beruf, in den vergangenen acht Monaten mehr als 600 Euro für Tierarztkosten aufwenden müssen, wie sie in einem offenen Brief an den Verein Samtpfoten schreibt. Renovierungskosten für Böden und Wände ihrer Mietwohnung wegen Schleim und Rotz sowie neue Teppiche seien da noch gar nicht eingerechnet, ebenso wenig die „Spende“ von 160 Euro an den Verein für beide Katzen.

