Stroh aus dem Ries für die Hochwasser-Opfer

Plus Thomas Hartmann und Jörg Wörle fahren in das Katastrophengebiet im Westen Deutschlands. Ihren Lastwagen haben sie mit Strohballen beladen. Die meisten davon stammen aus Ehringen.

Unvorstellbar sei diese Zerstörung, die er gesehen habe, sagt Thomas Hartmann am Telefon. Rechts neben der Fahrbahn, da sei einfach das Bankett weggeschwemmt worden. „1,40 Meter geht es da neben dem Asphalt runter. Und dann ist da alles frei, Stromleitungen, Wasserleitungen. Das sieht aus wie Regenwürmer.“