TSV Nördlingen siegt im zweiten Testspiel

Plus Gegen den SF Dorfmerkingen haben die Rieser noch verloren, gegen den SV Wettelsheim klappte es. Der Ausgleichstreffer ist allerdings kurios.

Einen Pflichtsieg landete Fußball-Landesligist TSV Nördlingen in seinem zweiten Vorbereitungsspiel gegen den mittelfränkischen Kreisligisten SV Wettelsheim. Den ersten Test in der Vorwoche gegen den Oberligisten SF Dorfmerkingen hatte der TSV noch verloren.