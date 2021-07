TV-Anwalt kehrt nach Nördlingen zurück: Wie läuft die Verhandlung dieses Mal?

Plus Im März wollte Stephan Lucas in Nördlingen nur ohne Mund-Nasen-Schutz verhandeln. Jetzt muss sich sein Mandant aus dem Ries wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

Anwalt Stephan Lucas hat bereits im März für Aufsehen am Nördlinger Amtsgericht gesorgt. Bekannt ist er aus der TV-Serie Richter Alexander Hold. Lucas hat das Tragen einer Maske verweigert und forderte, dass alle Beteiligten im Saal die Maske abnehmen müssen. Richterin Ruth Roser hatte den Antrag abgelehnt. Die Hauptverhandlung ist daraufhin verschoben worden. Wie lief es beim neuen Termin?